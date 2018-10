Afrique de l'Ouest: Le WAC acculé au nul blanc par l'Etoile du Sahel

Il convient de rappeler en dernier lieu que le WAC et le Raja s'étaient qualifiés à ce tour des huitièmes de finale de la Coupe arabe, baptisée Zayd Cup, après avoir éliminé respectivement les équipes libyenne d'Al Ahly de Tripoli et libanaise de Salam Zgharta.

Quant au coach de l'Etoile, le Belge George Lekens, il a indiqué que le match a été difficile et le score final de zéro partout ne donne aucun avantage à son équipe et prévoit un second acte qui reste ouvert sur tous les pronostics.

