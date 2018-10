Ile Maurice: Ils ont du métier - Faizal Soobhun, le fabricant de portes n'est pas passé par l'imposte

Il a démarré son petit business en 2011, après avoir suivi des cours au MITD. La persévérance et l'envie de s'en sortir ont fait le reste. «Zordi, mo fer lili bato an aliminiom tou.» Sinon, le reste du temps, il grimpe à bord de son bateau et va pêcher. «Samem mo pastan sa.»

Dès son jeune âge, la misère est entrée chez lui sans qu'il ne l'y invite. Il n'a jamais baissé les bras, toujours fait des pieds et des mains pour s'en sortir. Dans son modeste atelier portlouisien où l'on façonne des portails, des impostes, des jeunes gens, âgés entre 20 et 22 ans, tous soudés. Faizal veut offrir à ces «gamins» du quartier une porte de sortie, les encadrer. «Mo koné kiété sa kan ou dan bez, kan ou péna enn bousé manzé. Mo pa lé zot fer mové travay, sonbré dan ladrog. Mo ankouraz zot travay. Mo bann zanfan sa.»

Il a roulé sa bosse, réparé des vélos. Vendu de la nourriture pour pouvoir mettre du beurre dans les épinards. Histoire de prendre le taureau par les cornes, il a élevé des cabris. Pour garder la tête hors de l'eau, il a pêché le poisson. Il ne roule pas sur l'or, mais aujourd'hui, grâce à l'aluminium, il s'en sort. Faizal Soobhun, 52 ans, est un «traser to the square».

