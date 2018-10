Ile Maurice: Hector Tuyau se tourne vers la justice pour le respect de ses droits

Il a servi une mise en demeure au Commissaire de Police. L'Assistant Surintendant de Police (ASP) Hector Tuyau déplore les conditions dans lesquelles il travaille depuis son retour à l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) en avril de cette année.

Il a été enquêteur pour la commission d'enquête sur la drogue pendant deux ans, soit du 5 avril 2016 au 5 avril 2018. L'ASP estime que les agissements du Commissaire de Police et de ses préposés envers lui depuis son retour constituent un «constructive dismissal». Dans sa mise en demeure, Hector Tuyau explique que le bureau dont il a hérité est dans un état insalubre. La peinture s'écaille, le plafond coule, des vers remontent la tuyauterie du lavabo, des couleuvres sont présentes dans le bâtiment et les toilettes sont défectueuses. Tout ceci, dit-il, constitue un risque pour sa santé.

Ces problèmes ont été communiqués au Deputy Commissionner of Police, responsable de l'ADSU, depuis le 3 septembre dernier, mais rien n'a été fait pour améliorer la situation. Hector Tuyau précise qu'il considère ce traitement comme «oppressive, unfairly discriminatory, and/or unfairly prejudicial to him.»

Dans le document, Hector Tuyau explique que tout cela découle du fait qu'il a enquêté sur des officiers de l'ADSU et a préconisé le démantèlement de cette unité dans son rapport. Depuis son retour au sein de l'unité de lutte contre le trafic de drogue, il a demandé son transfert. En vain. De plus, il a dû attendre plus d'une semaine avant d'avoir un bureau et d'être nommé responsable de l'Anti Piracy Unit.

Lorsqu'il était responsable de la police des jeux et de l'Anti-Piracy Unit (APU) comme chef inspecteur (CI), Hector Tuyau avait environ 50 policiers sous son contrôle. Mais aujourd'hui, en tant qu'ASP, il partage un petit bureau avec un CI en charge de l'APU. Hector Tuyau ne supervise désormais que dix hommes. Il est coupé de tout ce qui touche à la drogue, alors qu'en tant que chef de la cellule d'enquête de la commission Lam Shang Leen, il avait des dossiers sur lesquels il devait encore travailler.

«C'est confirmé que l'on ne souhaite pas qu'Hector Tuyau continue ses enquêtes sur les policiers véreux et sur les commanditaires de drogue qui sont toujours inconnus», souligne une source au sein de l'ADSU. Celle-ci et d'autres policiers ne comprennent pas pourquoi le Premier ministre continue à flatter l'ADSU pour ses résultats, alors qu'il y existe clairement des clans aux intérêts divergents et que l'ASP Tuyau est mis de côté dans une tentative pour qu'il claque la porte de l'ADSU.

«Je suis tenu à l'écart de tout»

L'ancien responsable d'enquête à la commission drogue a fait part de sa frustration sur sa page Facebook. L'ASP Hector Tuyau explique que depuis la fin des travaux de la commission et depuis qu'il a réintégré l'ADSU, il est «tenu à l'écart» par ses pairs. «Je croyais qu'il y aurait une amélioration dans nos relations. Niet. Humiliations. Je suis tenu à l'écart de tout. Je suis devenu celui qu'on ne fréquente plus. Ma faute ? D'avoir été l'enquêteur principal de la commission. Trop c'est trop, évincez-moi, je suis l'empêcheur de tourner en rond.»