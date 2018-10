Algérie: Gaz industriels - Sonatrach signe deux contrats d'investissement avec la compagnie "Air Products"

Alger — Deux contrats d'investissement d'une valeur totale de 100 millions de dollars ont été signé lundi à Alger entre la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et Air Products (Etats-Unis), leader mondial dans les gaz industriels, a annoncé le groupe Sonatrach dans un communiqué.

Ces deux projets seront réalisés par la société Helios, l'entreprise en partenariat mixte entre Sonatrach et Air Products, et porteront sur la connexion de l'unité de production de l'hélium aux complexes de GNL1Z et GNL3Z à Arzew, et sur la réalisation de deux unités de séparation d'air pour la production de l'azote, de l'oxygène et de l'argon à Haoud Berkaoui et Arzew, a précisé la même source.

L'ensemble de cette production en Azote, Oxygène et Argon sera mise à disposition de COGIZ, filiale à 100% de Sonatrach pour sa commercialisation et distribution sur le marché local ou maghrébin, a noté le communiqué.

Ces projets permettront de renforcer la position de l'Algérie comme un producteur de référence à un niveau international de l'hélium, et d'offrir sur le marché algérien de l'azote à des prix compétitifs tout en réduisant les importations de l'argon.

Ils contribuent également à créer des nouveaux postes d'emploi dans le sud du pays comme dans le nord.

"Ces projets de production des gaz industriels avec un partenaire de renommé international s'inscrivent dans notre stratégie de diversification des activités de Sonatrach et qui permettront de mieux valoriser nos ressources et sécuriser nos besoins en gaz industriels à des coûts compétitifs", a déclaré le P-dg de Sonatrach M. Abdelmoumen Ould Kaddour à l'issue de la cérémonie de signature de ces nouveaux contrats.

Pour sa part, le vice-président, Air Products chargé des marchés d'Europe du Sud et Maghreb, M. Ahmed Hababou a exprimé sa grande satisfaction quant à la réalisation de ces deux projets d'investissement avec Sonatrach.

"Nous sommes très heureux de réaliser ses investissements conjointement avec Sonatrach et bâtir sur le succès de notre partenariat mixte via la compagnie Helios", a-t-il enchainé.

Ces deux projets, a-t-il poursuivi, montrent l'engagement de Air Products dans l'accompagnement de Sonatrach dans la réalisation de son plan stratégique SH2030 et également la volonté de continuer à investir en l'Algérie pour rendre le marché des gaz industriels plus compétitif et améliorer le service aux clients , a conclu le communiqué.