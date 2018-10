Algérie: PLF 2019 - Plus de 2.837 milliards de dinars pour la masse salariale

A ce propos, il a indiqué qu'un décret visant à maitriser de plus en plus ces opérations est sur la table du Gouvernement.

Outre le dégel des projets en suspens en raison de la crise financière, les intervenants ont proposé une plus grande maitrise des dépenses imprévues et de la réévaluation des programmes ainsi que l'augmentation du prix référentiel du baril adopté si les cours continuent leur hausse.

Cette intervention couvre, notamment, pour un montant de 253,16 milliards de dinars, la subvention des produits de large consommation, pour 164,26 milliards de dinars, l'aide à l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) et pour 41,65 à l'Office national interprofessionnel du lait (ONIL), pour 44 milliards de dinars au titre de soutien à la consommation d'eau locale, 2,5 milliards de dinars à la stabilisation des prix du sucre et 750 millions de dinars au soutien à l'énergie.

"En 2019, la masse salariale s'élèvera à 2.837,23 milliards de dinars, dont 2.215,78 milliards de dinars de dépenses de salaires (+3,86% par rapport à 2018) et le reste des rémunérations en vertu des subventions octroyées aux entreprises publiques à caractère administratif, hôpitaux et autres, a précisé M. Bekka lors d'une réunion présidée par M. Toufik Torche, président de la Commission.

Alger — La masse salariale représentera l'année prochaine plus de 2.837 milliards de dinars couvrant plus de 2,24 millions de postes budgétaires, selon le projet de loi de finances (PLF) 2019 examiné lundi par la Commission des Finances et du Budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) avec le Directeur général du Budget au ministère des Finances, Farid Bekka.

