Algérie: Entretien à Paris Messahel-Le Drian

Paris — Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s'est entretenu lundi après-midi à Paris avec son homologue français Jean-Yves Le Drian.

M.Messahel est en France dans le cadre de la tenue de la 5e session du Comité mixte économique franco-algérien (COMEFA), un mécanisme, créé en mai 2013, de renforcement et de diversification des relations économiques, industrielles et commerciales entre l'Algérie et la France, et de la 4esession du dialogue stratégique algéro-français sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme.

Les chefs de la diplomatie des deux pays s'entretiennent régulièrement pour examiner l'état d'évolution des relations bilatérales ainsi que les perspectives de leur développement et échangent des vues sur les questions d'intérêts commun, comme la lutte antiterroriste, l'immigration clandestine et la situation au Sahel, au Mali et en Libye.