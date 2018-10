Algérie: Gaz non conventionnel - Sonatrach signe un accord avec BP et Equinor

Alger — Le groupe Sonatrach a signé lundi à Alger un accord avec les compagnies pétrolières BP (Royaume-Uni) et Equinor (Norvège), pour l'exploration et le développement des ressources non conventionnelles dans les bassins du Sud-Ouest algérien, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Cet accord "important", signé en marge des travaux du Sommet Algeria Future Energy, "vient concrétiser la volonté des parties à explorer et développer les ressources en gaz associées que recèle la zone d'intérêt sur la base des résultats de l'étude réalisée en 2013 par Sonatrach et BP", selon la même source.

Le programme de travaux de recherche proposé par BP et Equinor, jugé "prometteur" par Sonatrach, prévoit une nouvelle acquisition sismique 3D et le forage de plusieurs puits d'exploration et d'appréciation.

A moyen terme, le développement de ce projet permettra de suppléer la production en gaz des gisements actuels et prolonger la durée d'exploitation des installations de surface, souligne le communiqué.