Algérie: Premiers flocons de neige dans plusieurs wilayas

Blida — Les premiers flocons de neige de la saison sont tombés, dans la nuit de dimanche à lundi, sur plusieurs wilayas du pays causant une sensible chute du mercure.

Sur le massif de Chréa, surplombant la ville de Blida, au-delà de la beauté conférée à cette région touristique, culminant à prés de 1600 m d'altitude, ce manteau blanc de neige couvrant le massif blidéen, a apporté de la joie aux citoyens de la région, qui y voient l'augure d'une année pleine de bonnes choses.

Les mères au foyer n'ont pas raté l'occasion pour faire revivre certaines traditions séculaires héritées de leurs aïeules, comme préparer un plat typique de cette région de Chréa, appelé "Said Oukessoul" bien épicé et composé de nombreux légumes et pâtes, en plus d'autres plats traditionnels, comme les Maàrek, le S'fendj, et autres Baghri , qu'on ne manquera pas de distribuer aux enfants et aux voisins.

Aussi, de nombreux citoyens de la ville de Blida n'ont pas perdu de temps pour se déplacer jusqu'aux hauteurs de Chréa, pour être les premiers à profiter du beau manteau de poudreuse encore immaculé, avant l'arrivée des ruées de visiteurs du weekend.

Les photos souvenirs avec famille et amis sont évidement de circonstance, d'autant plus qu'elles seront postées sur les réseaux sociaux, suscitant joie et espoir parmi les abonnés de la Toile, tout en faisant la promotion de cette belle région de Chréa, considérée à juste titre comme le poumon des wilayas du centre du pays.

En perspective de l'accueil des nombreux touristes et visiteurs qui ne manqueront pas d'affluer sur cette belle région touristique de Chréa, dans les prochains jours, les autorités locales ont lancé la réalisation de nombreux projets de développement, dont des travaux d'aménagement de places publiques et leur équipement avec des chaises, des tables et des aires de jeux, ainsi qu'un club de ski.

Au titre de la fluidification du trafic sur la RN37 (Blida-Chréa), lors des chutes de neige notamment, un projet de réaménagement d'un axe de 17 km de la route reliant Bouarfa à Chréa est attendu à la réception pour la fin de l'année en cours , parallèlement au projet d'aménagement de la route reliant la région de Tabainate à Chréa, sur une trentaine de km.

Par ailleurs, les wilayas de Naama et Saida ont enregistré lundi les premiers flocons de neige de la saison sans relever aucune perturbation de la circulation automobile.

A Naama, une couche fine de neige a couvert les sommets des monts Makthar et Aissa dans la commune d'Ain Sefra (sud de la wilaya) dépassant 2.300 mètres d'altitude et une vague de froid a touché les zones montagneuses de la wilaya, a-t-on constaté.

La neige sur les hauteurs de la commune d'Ain Sefra notamment à Djebel Aissa offre un tableau naturel féerique attirant les fans de la nature et les fortes pluies ont suscité la joie des citoyens et surtout les agriculteurs.

La Conservation des forêts a souligné que le trafic automobile sur les pistes rurales et boisées disséminées en montagnes n'a pas été perturbé eu égard aux petites quantités de neige couvrant seulement les sommets, mettant en garde néanmoins contre les déplacements difficiles à travers les reliefs accidentés de la région en temps d'intempéries.

Les premières photos de neige sur les hauteurs de la chaine de l'Atlas saharien au Sud de la wilaya de Naama ont été très répandues par les amateurs sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, les services de la Protection civile de Naama ont enregistré, dans la nuit du dimanche à lundi, sept interventions portant sur le pompage et l'évacuation d'eaux ayant inondé certains quartiers et édifices suite aux fortes pluies.

Les mêmes services sont intervenus pour sauver trois membres d'une même famille à bord d'un véhicule emporté par les crues prés de la gare routière de Mecheria.

A Saida, les premiers flocons de neige accompagné d'averses ont été enregistrés dans les communes d'Ain Lahdjar, Ouled Brahim et Sidi Ahmed.

Aucun accident de la route, difficultés de circulation ou routes bloqués n'ont été relevés et tous les moyens matériels dont les chasses-neige, engins et camions sont mobilisés par les autorités de Saida pour parer à toute éventualité, a-t-on indiqué.