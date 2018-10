Algérie: Intempéries - L'Armée intervient pour désenclaver des localités à Sidi Bel-Abbes

Alger — Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) relevant du secteur militaire de Sidi Bel Abbes, sont intervenues au niveau des communes de Dhaya, Oued-Sbaa et Tamlaka pour désenclaver ces localités qui ont connu de fortes chutes de neige durant les dernières 48 heures, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Suite aux intempéries qu'ont connues quelques régions du pays ces dernières 48 heures, et dans le cadre de leurs missions humanitaires, des détachements de l'Armée nationale populaire relevant du secteur militaire de Sidi Bel Abbes (2ème Région militaire) sont intervenues au niveau des communes de Dhaya, Oued-Sbaa et Tamlaka pour désenclaver ces localités qui ont connu de fortes chutes de neige", précise le communiqué, ajoutant que les éléments de l'ANP "ont prêté aide et assistance aux citoyens et procédé au déneigement des routes et pistes bloquées".

A ce titre, le Haut Commandement de l'ANP "réaffirme la mobilisation permanente de ses unités pour l'intervention, le désenclavement, le soutien et la solidarité avec les citoyens dans toutes les régions sinistrées et cela en mobilisant les moyens humains et matériels nécessaires", souligne la même source.