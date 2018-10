Afrique: Poliomyélite - Madagascar pays libre de la polio, l'Afrique s'inquiète de sa résurgence

Ces dernières décennies pourtant, les résultats ont été encourageants : 16 millions de cas de paralysie et 1,5 millions de décès dans le monde dus à la poliomyélite ont pu être évités. Ainsi, afin d'en finir définitivement avec cette maladie dans le monde, tous les Etats doivent se donner les moyens de mettre en place la surveillance et la vaccination de routine pour maintenir le cap. Ce que Madagascar essaie de concrétiser actuellement, avec l'annonce du renforcement de la vaccination de routine lors de la Semaine de la Santé de la Mère et de l'Enfant (SSME) la semaine dernière.

En effet, une épidémie vient d'être déclarée dans trois régions de la République Démocratique du Congo (RDC) ,et la poliomyélite reste endémique dans les pays comme l'Afghanistan, le Nigeria et le Pakistan. Rappelons que Madagascar vient d'être déclarée « pays libre de la polio », cette année. Le résultat de campagnes successives de vaccination massive.

