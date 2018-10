Madagascar: Anniversaire - La Turquie célèbre sa 95e année de République

intérim, Mananjara Andriambololona, le ministre de la Défense nationale, Béni Xavier Rasolofonirina, la ministre de la Population et de la promotion féminine, Irmah Naharimamy, de quelques députés et sénateurs. Des spécialités turques, telles les légumes farcis ou dolma, les kebap grillés, les raviolis ou manti ou le Backlava turc, ont été offertes aux invités de marque, venus honorer l'anniversaire turc du 29 octobre.

L'opportunité a été saisie par le diplomate turc pour souligner la politique étrangère de son pays, et quelques points de développement engagés à Madagascar. « La Turquie a une vision globale axée sur la paix et fondée sur des principes et s'engage à déployer tous ses moyens et capacités pour atteindre ce double objectif. Pour la paix de nos deux peuples ! », a t-il déclaré.

Copyright © 2018 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.