Ile Maurice: Nomination de l'avouée Ragavoodoo - «Inacceptable», dit l'opposition

«Si c'est ce que vous me dites est vrai, je dirai que c'est inacceptable qu'on politise les institutions avec des gens qui fréquentent lakwizinn.» Propos de Rajesh Bhagwan après que le président par intérim, Barlen Vyapoory, a envoyé une lettre au leader de l'opposition Xavier-Luc Duval, hier, lundi 29 octobre, pour consultation sur une possible nomination de l'avouée Ammanah Saya Ragavoodoo à l'Electoral Supervisory Commission et l'Electoral Boundaries Commission.

