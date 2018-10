Algérie: SILA - Appel à transmettre le message de la littérature algérienne aux autres peuples

Le 23e SILA est ouvert au public tous les jours jusqu'au 10 novembre au Palais des expositions des Pins-Maritimes (Safex), et les visiteurs auront l'occasion de rencontrer des écrivains parmi les plus en vue de la littérature algérienne, ainsi que des auteurs d'Afrique, d'Europe et de pays arabes.

Plus de 90 créateurs, entre écrivains, romanciers et historiens prennent part à cette manifestation, dont 65 algériens.

L'édition 2018 du salon du livre est également dédiée à la mémoire des auteurs algériens disparus ces derniers mois, comme le romancier Noureddine Saâdi, le critique Cheribet Ahmed Cheribet, le poète Athmane Loucif, les moudjahidines et auteurs Mustapha Tounsi et Mohamed Sahnoun, ou encore le romancier Hafnaoui Zaghez.

Outre les conférences et tables rondes prévues dans le cadre de cette manifestation culturelle, un hommage sera rendu, dans les prochains jours, à des noms connus sur la scène culturelle algérienne, dont Abdellah Cheriet, Saïd Boutadjine, Abou El Kacem Saâdallah, ainsi qu'à l'écrivain et historien Mourad Bourboune.

Lors de sa visite des stands des maisons d'édition arabes et étrangères, le Premier ministre a insisté sur le rôle de la culture dans le renforcement des liens et relations entre peuples.

M. Ouyahia a visité les différents stands des pays participant au SILA et initié sa tournée par le stand de la Chine, invitée d'honneur de cette 23e édition participant avec plus de 10.000 ouvrages.

