Maroc: Arrivée à Agadir du premier vol charter en provenance de Biélorussie

Un premier vol charter avec environ 200 passagers en provenance de Minsk, capitale de la Biélorussie, a atterri, samedi soir, sur le tarmac de l'aéroport Agadir-Al Massira.

Ce vol inaugural s'inscrit dans le cadre du renforcement des dessertes aériennes vers la première station balnéaire nationale en provenance des marchés touristiques prometteurs d'Europe de l'Est, rapporte la MAP.

Une cérémonie d'accueil a été organisée à cette occasion au profit des passagers de ce vol qui comprend, outre des touristes, des tour-opérateurs et des journalistes qui effectueront une tournée de découverte des sites touristiques et des structures hôtelières et d'accueil des villes d'Agadir, Marrakech et Essaouira.

Le directeur de l'Office national marocain du tourisme (ONMT) à Moscou, Samir Soussi, a indiqué que ce vol, qui sera suivi par un autre le 3 novembre prochain, vise à promouvoir les atouts touristiques du Maroc au niveau du marché biélorusse à la faveur d'un programme de dessertes directes entre Minsk et Agadir qui s'étalera du mois d'avril à novembre 2019.

Il a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que cette opération organisée avec l'appui de plusieurs partenaire dont l'ONMT et le Conseil régional du tourisme, vise à cibler de nouveaux marchés émergents voisins de la Russie, au niveau de la Communauté des Etats indépendants (CEI).

Outre la Biélorussie, les discussions sont en cours avec les opérateurs du tourisme en Ukraine pour mettre en place des dessertes aériennes entre Kiev et Agadir, a poursuivi M. Soussi, relevant que les TO en République du Kazakhstan ont affiché un intérêt pour le produit touristique marocain. Des contacts sont engagés pour le lancement d'un programme de vols charters avec ce pays également, a poursuivi le responsable de l'ONMT dans la capitale russe.

Selon l'ONMT, l'accroissement des dessertes aériennes directes est de nature à renforcer l'attractivité et la compétitivité touristique d'Agadir qui est désormais reliée à plus grands nombre de destinations internationales, et principaux émetteurs de touristes en Europe. Les efforts déployés par les différents intervenants aux niveaux local, régional et national pour réussir ces initiatives sont à même de doper le secteur du tourisme qui constitue un vecteur important de l'économie de la région Souss-Massa.