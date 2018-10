Maroc: L'IRT respire enfin et le MCO goûte à la victoire chez les grands

Ce fut la journée de la première victoire de la saison pour certains clubs de la Botola.

A l'instar du MAT (mise à jour) et du CRA qui ont goûté respectivement vendredi et samedi au succès, il a fallu attendre la sixième manche du championnat de football Maroc Telecom Pro 1 pour que s'ajoutent au lot les équipes du MCO et de l'IRT.

A propos de la formation tangéroise qui cumulait les contre-performances depuis l'entame de la saison, il était grand temps de rectifier le tir en déplacement du côté d'Agadir. La mission était bien loin d'être une simple sinécure devant un Hassania qui n'a pas démérité mais qui a buté sur un champion sortant au pied du mur, décidé plus que jamais à regagner le bercail aves les trois points de la victoire.

L'unique but de la partie a vu la contribution des trois nouvelles recrues du club, El Ouadie, Erraki et Fouzir et c'est ce dernier qui, du plat du pied, a débloqué la situation à sept minutes de la fin du temps réglementaire.

Une victoire combien attendue par toutes les composantes du club à commencer par le nouvel entraîneur, le Tunisien Ajlani, déjà sous pression, tout comme le coach du Mouloudia d'Oujda, Aziz Karkach, en droit de pousser un ouf de soulagement après la victoire de ses protégés sur le FUS par 3 à 2. Il s'agit de la première sortie du fraîchement promu au stade de Berkane, pleinement réussie d'ailleurs face à un FUS qui peine à trouver sa vitesse de croisière, comptant jusqu'ici une victoire, une défaite et trois matches nuls. Toujours dans le registre des bonnes opérations, il y a lieu de citer en premier la confirmation du Rapid d'Oued Zem, tombeur du Youssoufia de Berrechid sur le score de 2 à 0, au moment où l'ASFAR a arraché une précieuse victoire (3 à 2) aux dépens de l'OCK.

Le Chabab d'Al Hoceima n'a pas été en reste, s'offrant au stade municipal d'Imzouren le KACM sur la courte marque de 1 à 0, alors que le DHJ, qui vient de se séparer de son entraîneur Abderrahim Talib, a été tenu en échec par l'Olympique de Safi.

A noter que cette journée a été amputée de deux rencontres, à savoir MAT-WAC et Raja-RSB, et ce en raison de l'engagement des Rouges et des Verts en Coupe arabe des clubs champions.

Il y a lieu de signaler que le septième acte du championnat sera réparti sur quatre jours. Le bal sera ouvert samedi prochain par la tenue des matches KACM-HUSA (15h00) et FUS-MAT (19h30), tandis que le lendemain trois confrontations sont à l'ordre du jour : CAYB-OCK (15h00), RCOZ-MCO (17h00) et OCS-CRA (19h00).

Cette journée se poursuivra le mardi 6 novembre par le match RSB-ASFAR (18h00), alors que le 7 dudit mois, l'IRT sera à l'épreuve du Raja (18h00). Sachant que cette manche sera tronquée de la rencontre devant mettre aux prises le WAC avec le DHJ en raison du match retour de la Coupe arabe que jouera le Wydad face à l'Etoile Sportive du Sahel de Tunisie.