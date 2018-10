Maroc: Tuberculose multirésistante - Un nouveau traitement bouleverse la donne

La Stratégie nationale sur les droits humains et le sida 2018-2021 en est à sa seconde phase Plus »

La tuberculose est causée par une bactérie qui touche le plus souvent les poumons, mais aussi les reins, les ganglions et les os. L'infection peut rester silencieuse pendant des années avant de se déclarer en maladie. Hautement contagieuse, elle est favorisée par la malnutrition, l'âge (moins de cinq ans, personnes âgées) ou encore le VIH.

La tuberculose, maladie transmise par voie aérienne, a tué 1,7 million de personnes en 2017, selon l'OMS, ce qui en fait la maladie transmissible la plus meurtrière dans le monde, alors que c'est une maladie que l'ont peut prévenir, traiter et guérir.

"Les résultats de cette étude confirment (...) que des nouveaux traitements comme la bedaquiline peuvent guérir et sont une nouvelle donne pour ceux qui vivent avec la tuberculose multirésistante ou très résistante aux traitements antibiotiques", a commenté pour l'AFP le docteur Paula I Fujiwara, directrice scientifique de l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires (UICTMR), qui n'est pas liée à cette étude.

Le taux de succès de l'étude biélorusse a pu être répliqué au cours d'autres essais cliniques sur la bedaquiline en Europe de l'Est, en Afrique et en Asie du Sud-Est, selon des conclusions consultées par l'AFP qui doivent être présentées cette semaine, lors d'un sommet consacré à la tuberculose.

