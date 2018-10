Maroc: De grâce !

La Stratégie nationale sur les droits humains et le sida 2018-2021 en est à sa seconde phase Plus »

Et que dire alors de ce FLN qui a compté en son sein des sommités et des militants aguerris ?

Il n'y a pas que son âge, bien qu'à quatre-vingt-une piges, on a le droit de se reposer. Il y a surtout son état de santé et ces graves séquelles de cet AVC qui a réduit ses forces et affecté sa mobilité.

L'actuel secrétaire général du FLN vient, en effet, de déclarer à la face du monde que c'est là le vœu et la revendication unanimes des cadres et militants de tout le Front.

Ainsi donc, on l'expose à un 5ème mandat à la tête du pays. Ce « on » se veut aujourd'hui officiel. Il a un nom : Djamel Ould Abbas.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.