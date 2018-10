Maroc: Abdelilah Fassi Fihri - A Fès, le bilan communal de mi-mandat est en deçà des attentes

La Stratégie nationale sur les droits humains et le sida 2018-2021 en est à sa seconde phase Plus »

On le voit, ce biologiste de profession, acteur associatif de premier plan, aurait aimé bénéficier de l'aura d'un maire et d'une majorité qui n'est là malheureusement que par la force des urnes. Démocratie oblige!

Le conseiller ittihadi, par son franc-parler, soulève souvent des questions qui fâchent. Ainsi il explique ne rien comprendre au mode opératoire de la commune pour recouvrer les impôts locaux (entre autres sur les terrains non bâtis) ou diverses taxes (commerciales et d'habitations).

Pour preuve de cette crise, la mobilisation récente des acteurs de la société civile locale qui n'ont pas hésité à battre le pavé pour crier haut et fort leur mécontentement et dénoncer la situation chaotique caractérisant les secteurs économiques.

Il regrette que, malgré le fait de contrôler le budget et les différentes commissions accompagnant sa gestion, la capitale spirituelle enregistre une dégradation socioéconomique sans précédent, qui se traduit par le chômage croissant parmi les jeunes, l'occupation de l'espace public par les «farrachas» et les marchands ambulants, le gel de projets touristiques, la méfiance des investisseurs, entre autres.

