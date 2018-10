L'une des préoccupations de la Sio, selon son président, c'est que les maladies oculaires sont très nombreuses et le ratio entre les capacités des praticiens et la gravité des maladies est tel que la prise en charge n'est pas encore efficace.

C'est pour cela que cette maladie fait partie des préoccupations des ophtalmologues et de la Sio. Pr Fanny Adama a fait savoir également que la vue des nouveau-nés et des enfants est également menacée par cette maladie.

La prévalence de cette maladie est importante en Afrique et en Côte d'Ivoire où 6% de patients sont atteints de glaucome. Et lorsque le diagnostic n'est pas fait à temps, les malades sont frappés de cécité dans l'âge de la production : de 40 à 50 ans.

« Certaines pathologies entraînent une baisse de l'acuité visuelle, mais lorsqu'elles sont traitées, le patient retrouve la vue. Tandis que le glaucome entraîne une cécité pour laquelle rien n'est plus possible lorsqu'elle intervient ».

Il a été le fondateur de la faculté de médecine et du tout premier service d'ophtalmologie. Il a aussi créé l'école d'ophtalmologie, celles des infirmiers et des aveugles.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.