Maroc: Grande affluence au pavillon marocain à la Foire tricontinentale de l'artisanat de Tenerife

La Stratégie nationale sur les droits humains et le sida 2018-2021 en est à sa seconde phase Plus »

Les artisans marocains sont optimistes et s'attendent à une affluence plus importante durant les prochains jours, a-t-il ajouté, notant que les pluies qui se sont abattues ce dimanche sur la ville n'ont pas eu un grand impact sur le nombre de visiteurs.

L'un des premiers visiteurs du stand marocain était le président du Cabildo, Carlos Enrique Alonso, qui s'est dit émerveillé par la qualité et la beauté de l'artisanat national, un art ancestral aux multiples affluents, a déclaré à la MAP, Dahi Ahmed, directeur régional de l'artisanat et de l'économie sociale à Laâyoune.

Au deuxième jour de cette foire, qui se poursuit jusqu'au 4 novembre avec la participation de plus de 200 artisans en provenance d'une trentaine de pays d'Europe, d'Amérique latine et d'Afrique, le pavillon marocain, où une dizaine d'artisans représentant les 12 régions du Royaume exposent leurs produits, a enregistré un flux interminable de visiteurs.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.