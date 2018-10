Algérie: Abdelaziz Bouteflika candidat du FLN pour la présidentielle de 2019

A l'époque, il n'avait mis fin aux interminables spéculations et aux débats --notamment à l'intérieur de la puissante institution militaire-- autour de sa candidature que deux mois avant le scrutin et une dizaine de jours avant la clôture de dépôt des dossiers.

Chef de l'Etat depuis 1999 et détenteur du record de longévité à la tête de l'Algérie, M.Bouteflika ne fait que de rares apparitions, sur un fauteuil roulant, et ne s'exprime plus en public depuis son AVC. Sa santé fait l'objet de spéculations récurrentes.

Pressé depuis six mois par son camp de briguer un 5e mandat, le chef de l'Etat, diminué par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral (AVC) dont il a été victime en 2013, ne s'est toujours pas exprimé à ce sujet, pas plus que son entourage.

