Cote d'Ivoire: Pneus d'occasion - Les acteurs appellent à la réglementation

Part Worn Africa, l'organisation de plaidoyer récemment lancée, a appelé au Cap (Afrique du sud), les gouvernements et les organismes de réglementation du continent africain à élaborer et à appliquer des réglementations plus strictes en termes de contrôle des ventes de pneus usés et d'occasion, a appris ce mardi 30 octobre Fratmat.info.

En effet, cette organisation entend lutter pour que les pneus partiellement usés et d'occasion soient universellement et strictement réglementés selon des normes et des spécifications rigoureuses dans le même esprit que celles qui s'appliquent aux pneus initialement fabriqués.

L'Afrique est rongée par des cadres législatifs et réglementaires inadéquats et par l'absence de normes minimales de sécurité et de qualité relatives à ce que peut être un pneu d'occasion ou partiellement usé garant de la sécurité, souligne les acteurs.

Aussi, ajoute-t-elle, « l'incapacité d'appliquer des normes de sécurité et de qualité plus strictes telles que celles appliquées aux nouveaux pneus rend les usagers de la route africains, qu'ils soient conducteurs, passagers, voyageurs quotidiens ou piétons, vulnérables à des pneus partiellement usés dangereux, mal adaptés et illicites qui sont peut-être plus abordables mais qui, en réalité, coûtent des vies ».

« Des exploitants peu scrupuleux profitent des processus poreux d'élimination des déchets de pneus pour rassembler des 'stocks' en vue de la revente, tandis que d'autres revendent des pneus écartés de pays non-africains parce qu'ils ne sont plus propres à l'usage.

Cela rend les pneus dangereux et s'ajoute au fait qu'ils sont souvent inadaptés aux conditions climatiques et routières de l'Afrique », explique Abdul Waheed Patel, directeur de Part Worn Africa.

Ainsi, Part Worn Africa va travailler avec les gouvernements, les organismes de réglementation et les groupes d'intérêt multisectoriels dans toute l'Afrique pour combler les déficits politiques, législatifs et réglementaires qui exposent les consommateurs non informés de cela à ce risque majeur sur les routes africaines.