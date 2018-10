Mali: Compétitivité de la filière coton - Assurer une meilleure valorisation de l'énorme potentiel des femmes

C'est ce que recommande Mme DIAKITE Aissata TRAORE, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille du Mali. Pour ce faire, elle a rassuré de la disponibilité du gouvernement de la République du Mali à accompagner toutes les initiatives contribuant au développement économique et social au profit des femmes.

Lors de l'atelier d'échanges et de partage d'expériences sur l'amélioration de la compétitivité de la filière coton par la prise en compte du genre dans les pays du C4 (Bénin, Burkina Faso, Mali, Tchad), tenu, du 25 au 27 octobre 2018 à Bamako, Mme DIAKITE Aissata TRAORE a plaidé la cause des millions de femmes intervenant dans la filière coton.

Certes, l'on se réjouit de la forte implication des femmes dans la production du coton. Mais, on l'on regrette que leur implication pourtant soit très peu reconnue à sa juste valeur. Car réduite au rôle de transformation et de production des femmes dans une moindre mesure.

Face à ce constat amer, il s'agit pour la Commission de l'UEMOA à travers cet atelier de prendre en compte l'autonomisation et l'entrepreneuriat féminin dans le secteur du coton tout en rendant accessible la terre et le financement aux femmes.

Les femmes jouent un rôle majeur dans l'agriculture dans les pays en voie de développement. Pour la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille du Mali, «les femmes jouent un rôle majeur dans l'agriculture des pays en développement, dans divers secteurs dont le coton.

Elles représentent environ 70% des personnes les plus pauvres et une meilleure compréhension de leur rôle et de leurs contributions à l'essor de la filière coton, est cruciale pour s'attaquer à la réduction de la pauvreté ainsi qu'aux questions d'inégalité de genre.»

Cet atelier est donc « une plateforme idéale pour aborder en profondeur les principaux problèmes et proposer des solutions pour une meilleure valorisation de l'énorme potentiel des femmes dans le développement et la compétitivité de la filière coton dans les pays du C4 en particulier et dans la zone UEMOA en généra », a poursuivi Madame le Ministre.

Elle a rassuré de la disponibilité du Gouvernement de la République du Mali à accompagner toutes les initiatives contribuant au développement économique et social au profit des femmes.