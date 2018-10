Ile Maurice: Campagne électorale - Les grandes manoeuvres débutent

Le Judicial and Legal Provisions Bill est présenté en deuxième lecture à l'Assemblée… Plus »

De son côté, Rajesh Bhagwan, secrétaire du Mouvement militant mauricien (MMM), avance que son parti a un calendrier bien établi. Plusieurs meetings ont été organisés dans les circonscriptions 2, 4, 10, 15 et 16, qui ont débouché sur la tenue du congrès-anniversaire. La jeunesse militante a tenu une activité samedi dernier à Rose-Hill. Et samedi prochain, ce sera au tour des militantes de tenir une activité.

Si le MSM a bien l'intention de sortir l'artillerie lourde, que feront les autres partis ? À cette question, le président du PTr répond que, pour le moment, son parti ne prévoit pas de rassemblements. «On vient de terminer une période de jeûne et prochainement ce sera la fête de Divali. Donc, le PTr ne compte pas organiser des activités politiques. Néanmoins, nous répondrons aux mensonges du MSM, plus particulièrement de son leader comme cela a été le cas vendredi à Rivière-du-Rempart. Ainsi, je lance un défi au Premier ministre de prouver que le PTr est derrière le saccage d'un lieu de culte. Le Premier ministre a tous les moyens par le biais de la police de faire arrêter ces personnes qui sont supposément proches du PTr.»

Invité à donner des détails sur le calendrier des activités du MSM, le Chief Whip, Bobby Hurreeram, indique qu'il y aura d'autres meetings. Il pense que le MSM devrait marquer son 35e anniversaire par un grand rassemblement. «Pour l'heure, rien n'a encore été défini. D'autant qu'avec la fête de Divali et la célébration de l'arrivée des immigrants Indiens, les cérémonies officielles, et non partisanes, seront privilégiées.»

