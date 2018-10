Ile Maurice: Abattage des chauves-souris - Une fleur aux planteurs ?

Le Judicial and Legal Provisions Bill est présenté en deuxième lecture à l'Assemblée… Plus »

Ce sont les membres de la Special Mobile Force, sous la supervision du National Parks and Conservation Service, qui procèdent au comptage des chauves-souris. Cela se fait entre 16 et 18 heures, au moment où les chauves-souris quittent le lieu qu'ils ont choisi pour dormir au lever du jour. La méthodologie de comptage a été recommandée par la MWF.

Le mammifère quitte désormais la catégorie des espèces «vulnérables» et est à présent en «danger». Malgré cet avertissement, l'État persiste et signe : l'abattage d'au moins 13 000 chauves-souris aura bien lieu cette année-ci. D'ailleurs, elle a débuté samedi. Pourquoi ? À l'approche des élections, et si c'était pour faire plaisir aux planteurs, qui représentent une partie non-négligeable de l'électorat ? Car il y a quelques semaines, devant la pression populaire, le gouvernement a bien cédé devant la venue d'Uber. Et a ainsi tenté de récolter la sympathie des chauffeurs de taxi...

