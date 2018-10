Tunisie: Le Stade n'avance plus

D'emblée, les deux équipes sont entrées dans le vif du sujet. Le Stade Tunisien avec Hammami et Junior au milieu et Akrimi en défense, mais ces trois renforts n'ont pas eu les ressources techniques nécessaires pour imposer leur jeu face au solide bloc de l'équipe de Ben Guerdane.

Le problème réside dans la gestion de la profondeur. Les défenseurs stadistes (Mihoubi, M'hadhebi et Ben Ali) ne parviennent pas à contrer les balles arrêtées des visiteurs qui à chaque fois menacent sérieusement l'arrière-garde vulnérable en l'absence de Khmiri blessé au cours du match international face à l'Italie olympique et non face à la JSK. Il est à souligner qu'à chaque fois que les protégés de Khaled Ben Sassi ont de l'espace et du temps au milieu pour lever la tête, ils recherchent leurs deux avants dans la profondeur.

Le ST gère mal sa profondeur

Ce schéma se répète trois fois de plus jusqu'à la fin du match. Lorsque l'USBG plaçait plus de monde entre les lignes, le 4-4-1-1 se transformait en un 4-1-4-1, Yahia redescendait à la hauteur de Wawa devant un Naghmouchi positionné légèrement plus bas. L'objectif restait le même, fermer l'accès à l'intérieur, mais l'USBG acceptait alors de reculer et de subir. Une concession forcément facilitée pour les trois buts marqués par Aouij, Sellami et Naghmouchi. Le ST, pour sa part, avait beau multiplier les assauts rageurs, mais en vain, et ce, par précipitation ou par le bloc adverse.

Avec cette victoire, fort précieuse de l'USBG, l'avenir s'annonce radieux. Il faut quand même consolider cet acquis. Le ST est trahi par son gardien méconnaissable et responsable des 5 buts encaissés face à la JSK et l'USBG.

Mohamed Mkacher avait déjà affirmé après la victoire de son équipe contre le CA (4-1). «J'ai peur des deux prochains matches face à la JSK et l'USBG». Il a raison. Les joueurs stadistes devraient rectifier le tir au plus vite.