Tunisie: L'exil ne résout pas le problème

Dans une dépêche TAP, on apprend que : «Le ministère ne cherche pas à innocenter les ingénieurs, mais demande à l'ARP de faire preuve de compréhension vis-à-vis des conditions de travail des ingénieurs et des entrepreneurs, et à éviter les accusations non prouvées et les injures».

Quelles sont les raisons du départ massif des ingénieurs du ministère de l'Equipement ? S'agit-il de revendications matérielles, de conditions de travail difficiles ou autres? Cela a-t-il un rapport avec les défaillances observées au niveau des ouvrages hydrauliques dont le dernier pont qui s'est effondré à Kasserine. M Oussema El Khriji, expert national en ingénierie, a bien voulu répondre à certaines interrogations en se disant à la fois préoccupé par la situation qui prévaut, ajouté au fait qu'il ne soit pas étonné qu'on en arrive à ce stade.

Péril en la demeure

L'absence de leadership et d'investissement sur le savoir-faire est décriée et dénoncée par M Oussema El Khriji, doyen de l'Ordre des ingénieurs. Il n'en démord pas et admet la légitimité du ras-le-bol des ingénieurs qui abandonnent le navire malgré eux. C'est que les horizons sur des marchés émergents avec des débouchés en Afrique confirment les possibilités d'améliorer la situation matérielle suite à un exil doré. Le climat de suspicion qui prévaut et les pressions exercées sur eux les découragent à poursuivre leur travail dans des conditions aussi précaires. Et M. El Khriji d'ajouter : « Cent mille compétences tunisiennes ont quitté le pays depuis la révolution de 2011, soit dix mille ingénieurs». Ce qui représente 10% des cerveaux tunisiens et de son élite, un taux qui confirme le péril du secteur qui guette.

Il y a une faille

Le Gouvernement tunisien ne mise pas sur le savoir-faire ni sur la valeur ajoutée au travail. Les faibles motivations matérielles ne sont pas étrangères à cet état de fait qui octroie un salaire déplorable. «L'ingénieur accepte le pire et le pire ne l'accepte pas !», se lamente-t-il. Au sujet du pont qui s'est effondré à Kasserine, la chute de l'ouvrage hydraulique, il reste perplexe. « Il faut déterminer d'abord les causes pour voir à quel niveau il y a une faille, quelle partie est incriminée. Serait-ce l'ingénieur d'études, de plan ou l'entrepreneur ? On ne peut accuser personne pour l'heure. Malheureusement, sur le plan macro-économique, cela est catastrophique pour le pays, mais leur révolte est légitime et compréhensible !», termine-t-il effaré par la tournure de la situation dans l'ingéniorat.

Selon les propos du ministre Mohamed Salah Arfaoui, le département a envoyé une équipe technique pour un diagnostic de la situation de l'ouvrage hydraulique qui s'est effondré à Kasserine en raison des intempéries, ce qui a créé une polémique, durant cette dernière période, précisant que des équipes de contrôle techniques sont dépêchées chaque fois où il y a des doutes sur le non-respect des normes. L'équipe de contrôle au ministère de l'Equipement a multiplié par 8 ses interventions, réalisant 60 missions, a-t-il dit, notant que l'inspection prépare son rapport qui est transmis aux autorités concernées ainsi qu'à la justice en cas de besoin.

M. Arfaoui a souligné la nécessité d'éviter de diffamer les entrepreneurs, d'autant que les dossiers de certains d'entre eux sont déjà soumis à la justice, indiquant que les activités de certains bureaux et entreprises ont été arrêtées par le passé.