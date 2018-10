Tunisie: ARP - L'attentat chamboule l'agenda

"Lorsque Ons Hattab écrit, à peine quelques minutes après l'attentat, qu'il s'agit d'une réaction à l'appel de Nida à un gouvernement sans Ennahdha, je trouve que c'est irresponsable. On ne peut, en aucun cas, justifier un acte terroriste". La députée de Nida Tounès Ons Hattab avait effectivement fait allusion dans un post sur sa page facebook, au fait que l'attentat était une "réaction attendue après les déclarations de Nida Tounès à propos d'un gouvernement sans le mouvement Ennahdha".

Contacté par téléphone, Abdellatif Mekki, l'un des dirigeants du parti Ennahdha, a appelé la députée à "saisir la justice" si elle est certaine de ce qu'elle avance et si elle estime qu'il existe une relation de cause à effet entre le communiqué de Nida Tounès et l'attentat perpétré.

"Ce sont des propos irresponsables et sans preuves et j'appelle la justice à la convoquer pour en savoir plus. Ces gens ont dépassé toutes les limites morales dans la gestion de la chose publique", a-t-il dit.

Par ailleurs, Abdellatif Mekki, comme l'ensemble de la classe politique, a condamné un "acte lâche". "Cet attentat ne doit pas nous faire oublier toutes les victoires que nous avons remportées contre le terrorisme, estime Abdellatif Mekki. Les terroristes sont en train de faire des tentatives désespérées pour déstabiliser le pays".

L'attentat a coïncidé avec un rassemblement de protestation contre la libération des douaniers impliqués dans l'affaire de la mort du jeune Aymen à Sidi Hassine. Marouen Felfel a appelé à éviter ce genre d'attroupement et de faire confiance à la justice. "Je crois que le discours anti-forces de l'ordre contribue à instaurer un climat d'insécurité et donne de l'assurance aux terroristes dont l'idéologie est basée sur le « takfir » des forces armées", a-t-il déclaré.