Tunisie: Confiance retrouvée...

Sans gaspiller d'énergie qu'ils préfèrent préserver pour la double confrontation contre Al Ahly, les Houcine Rabii, Mohamed Amine Meskini et les revenants de loin, Iheb Mbarki et Moez Ben Chérifia, sans oublier le capitaine Khalil Chammam qui reprend du service après son expulsion en demi-finale aller de la Ligue des champions, ont tous démontré qu'ils sont fin prêts en prévision de la double confrontation contre Al Ahly du Caire. Même Ali Machani, absent des terrains depuis belle lurette, a repris également du service. Une solution de plus dans une défense qui, il n'y a pas si longtemps, s'est montrée fébrile

Face au CSHL, titulaires comme remplaçants ont démontré qu'ils sont prêts pour relever le défi. Mieux, entrer dans l'histoire.

Jouini, buteur patenté

L'enseignement majeur à retenir de la victoire de dimanche dernier est le regain de confiance de Haythem Jouini. Buteur puis passeur lors de la demi-finale retour de la C1 africaine contre Primeiro de Agosto, Haythem Jouini a confirmé que son efficacité retrouvée face aux Angolais n'était pas fortuite.

Un regain de confiance et une efficacité devant les buts adverses qui ne peuvent que rassurer le coach «sang et or» au moment où Yassine Khénissi peine à retrouver ses prouesses.

Bref, Mouine Chaâbani a su gérer son effectif après avoir obtenu le ticket de la qualification pour la finale de la C1 africaine. En consultant son staff médical, il a ménagé les joueurs qu'il fallait. Il a titularisé et incorporé en cours de jeu les joueurs qui manquaient justement de temps de jeu.

Ben Chérifia-Jéridi : une concurrence rude

En prévision de la finale de la Ligue des champions, les places sont désormais chères, dans un poste en particulier, celui de gardien de but.

Face au CSHL, Moez Ben Chérifia a été titulaire. Perdant sa place de numéro un au profit de Rami Jéridi, Ben Chérifia a tout œuvré pour diriger sa défense autrement et afficher au grand public sa forte personnalité.

Bref, les places sont désormais chères et la concurrence est de plus en plus rude à l'approche de la finale de la C1 africaine.

Ceci ne peut être que bénéfique, à condition que la concurrence soit positive, dans le sens où les joueurs qui foulent la pelouse, titulaires comme remplaçants, apportent une plus-value. Enfin, que tout le monde accepte les vertus de la concurrence et que cela n'influe pas négativement sur l'ambiance dans les vestiaires.