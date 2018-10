Tunisie: Un appel isolé

Youssef Seddiq retenait à peine ses larmes l'autre soir sur «El hiwar ettounssi», en évoquant l'état «calamiteux» du pays.

On craque, à vrai dire, devant de tels bilans. Economie en baisse, chômage en hausse, pauvreté à près de 30%, analphabétisme à plus de 16% désormais. Pis : une jeunesse qui «migre», des cerveaux qui fuient. Le comble du recul, enfin, au regard du philosophe : cet islam politique qui s'insinue, qui «infeste» les institutions, les esprits.

On perd d'autant plus confiance que les gouvernants, eux-mêmes, n'en ont, visiblement, cure. Ils vaquent, eux, à leurs futures échéances. Ils se «positionnent» comme on dit. Ils «s'étripent» même, si besoin.

Youssef Seddiq s'est ému de tout cela. Il a paniqué peut-être. Mais il a lancé un appel. Il a invité les intellectuels, tous nos intellectuels, penseurs, écrivains, artistes, journalistes, tous ceux qui «privilégient les idéaux et les idées», à se réunir et à s'unir pour voler au secours de la Tunisie.

L'appel s'entend. Mais là, ici et maintenant, au concret : aura-t-il une suite, quelque effet ?

Un «détail», d'abord : on n'a rien vu venir depuis. Le passage de Youssef Seddiq sur «El hiwar» est resté isolé. Tout pertinent, tout interpellant, tout émouvant qu'il fut. Pourquoi ?

Les différences de vue, sûrement. Les intellectuels vivent généralement sous des «bannières idéologiques». C'est à partir d'elles, et d'elles seules, qu'ils se situent. Qu'ils vous situent. Le reste compte moins, beaucoup moins.

Le fait, ensuite, que les vrais intellectuels, les grands intellectuels, sont toujours laissés en dehors des affaires publiques. Tels des exclus de la citoyenneté. C'était évident sous la dictature. Etrange : c'est encore plus «appuyé» après la révolution. Pire : les intellectuels eux-mêmes boudent la politique aujourd'hui.

On néglige une chose surtout : quelle place occupent les intellectuels dans les médias, à la radio et à la télévision ? Depuis deux, trois décennies, rien, nenni. L'audiovisuel est entièrement privatisé de nos jours. Il ne fonctionne plus que par le commerce du buzz, et les chiffres de l'audimat. L'appel patriotique sur El hiwar était pris pour du buzz. Et Youssef Seddiq pour un personnage d'audimat. Au regard de la chaîne, pour «un filon juteux».