Tunisie: «Totalement contre... »

Tout d'abord, sur le plan comptable, l'ex-entraîneur national n'avait rien à se reprocher. Trois matches, trois victoires ! Que demande le peuple ?

On nous dira la manière ? Ce n'est pas important car en un laps de temps, on ne peut pas tout changer. Notre équipe nationale vient de sortir de la déception de la Coupe du monde en Russie. Donc de la patience pour apporter les corrections nécessaires. Le limogeage de Faouzi Benzarti ne s'imposait pas. L'étonnement est d'ailleurs général. Maintenant la façon avec laquelle il a été remercié m'a davantage surpris. Je suis totalement contre l'attitude de la FTF à son encontre. Quels que soient les arguments avancés, M. Benzarti ne méritait pas une pareille humiliation. Et c'est valable pour tous les entraîneurs. Il s'agit d'un métier comme dans tous les autres domaines. Le respect est obligatoire dans ce genre de situation. Ce n'est pas décent du tout ! Dans la vie, il y a des règles de bienséance, conformes aux exigences minimales.

Il aurait fallu le convoquer et l'entendre.

Mais là, on ne lui a même pas laissé la possibilité de se défendre, dans le cas où il aurait fauté bien sûr. Ce n'est pas bon pour l'image de notre football. Je me demande pourquoi on l'a recruté pour le limoger aussi rapidement et de cette manière pas élégante du tout. Toutes les raisons évoquées par la FTF ne sont pas convaincantes, à mon sens, parce qu'il n'y a pas eu de confrontation entre les parties concernées. On aurait bien pu trouver un compromis et s'arranger à l'amiable. Après tout, l'EN s'est qualifiée pour la Coupe d'Afrique des nations de 2019 sous sa direction. Un peu de considération pour l'homme tout de même».