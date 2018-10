Tunisie: Port Ennfidha - Enfin, le démarrage effectif !

Le commandant Ezzeddine Kacem, vice-président de la Fédération internationale des experts maritimes (Fiem), arbitre maritime international à la chambre arbitrale de Paris et rapporteur de la commission de suivi du projet de réalisation du port en eaux profondes et de la zone logistique d'Ennfidha, a participé au forum de la mer qui a eu lieu à Bizerte, les 20 et 21 octobre 2018, où il a présenté une conférence portant sur les enjeux du port en eaux profondes en Tunisie et les perspectives croisées sur l'économie bleue durable. Nous l'avons rencontré à Sousse afin qu'il nous évoque les dimensions et les perspectives du développement de l'économie bleue durable en Tunisie. Interview.

Pouvez-vous nous définir l'économie bleue durable?

L'économie bleue durable concerne essentiellement le développement du transport maritime (restructuration de la flotte marchande, de l'infrastructure et de la gestion portuaire...), l'orientation et la valorisation des métiers maritimes pour dynamiser l'emploi et la formation académique et professionnelle, le développement des ports verts respectant les conditions environnementales, valorisant les énergies éoliennes en mer et celles des marées et des vagues, l'aquaculture, les produits pharmaceutiques et cosmétiques, les minerais et les matières premières, ainsi que le dessalement de l'eau de mer.

Quelles sont les principales suggestions et orientations au sujet du développement de l'économie bleue durable?

Parmi les suggestions que j'ai formulées dans mon intervention, je cite, entre autres, la promotion de politiques maritimes intégrées nationales coordonnées au niveau du bassin méditerranéen, le développement de connaissances marines et maritimes, la croissance de l'économie bleue, la surveillance maritime intégrée, l'élaboration des stratégies à l'échelle des bassins maritimes, l'établissement d'une planification de l'espace maritime.

Cette planification nécessite un grand travail de coordination et de collaboration entre tous les acteurs et les opérateurs du secteur maritime en Tunisie (ports de commerce maritime, armement et équipement maritime, tourisme de plaisance, secteurs de la pêche et de l'aquaculture, sécurité, protection de l'environnement et du littoral marin... ).

C'est pour cela que j'ai pris l'initiative, lors du Forum de la mer de Bizerte, et avec la collaboration du DG de la Marine marchande et des ports, de l'Institut tunisien des études stratégiques, de l'Union pour la Méditerranée et de l'ambassade de France en Tunisie, de créer un cluster maritime national rassemblant tous les acteurs et les opérateurs précités dans le domaine maritime en Tunisie.

Quel est le rôle fondamental de ce cluster ?

A l'instar de tous les clusters créés depuis 2011 dans tous les pays du bassin méditerranéen, il s'avère que l'établissement de ce cluster en Tunisie est d'une nécessité absolue pour le développement de l'économie bleue durable en Tunisie dans tous les secteurs et les investissements maritimes, et ce, afin de positionner ce cluster dans le bassin méditerranéen. Ce cluster dynamisera le développement du transport maritime, les métiers maritimes et les investissements dans les secteurs des industries et des ports maritimes.

Quelle est la nouvelle conception technique du port en eaux profondes d'Ennfidha que vous avez évoquée ?

L'étude élaborée en 2007 pour le port en eaux profondes d'Ennfidha, avant la création du port en eaux profondes de Tanger-Med (Maroc), n'est plus concurrentielle actuellement, vu l'existence de plusieurs concurrents de ports en eaux profondes (au nombre de 12 sur le bassin méditerranéen et de 6 sur la côte ouest d'Afrique et qui sont limités d'un tirant d'eau de 18 m au minimum) et vu l'attraction des grands armateurs mondiaux qui assurent actuellement la gestion des ports, tels que le port Tanger-Med au Maroc, Algésiras en Espagne.

Il s'avère donc qu'avec l'ancienne conception technique du port d'Ennfidha, nous ne pouvons plus être concurrentiels face à ces ports précités. C'est ainsi que j'ai établi une nouvelle conception technique pour la réalisation du port d'Ennfidha qui repose sur 4 facteurs essentiels, à savoir un tirant d'eau suffisant de 22 m de profondeur et non pas de 18 m pour recevoir les navires de dernière génération, dont le chargement est de 21.000 conteneurs et une superficie suffisante pour pouvoir entreposer des volumes de marchandises considérables. Seul le site du port en eaux profondes d'Ennfidha peut fournir une telle superficie, soit 3.500 ha de terrains appartenant au domaine de l'Etat, contrairement à tous les autres sites portuaires sis sur tout le littoral tunisien. Il faut citer aussi la création de zones logistiques régionales dans tous les gouvernorats de l'intérieur du pays reliées au port d'Ennfidha par des voies ferroviaires permettant ainsi de décongestionner ce port par l'établissement d'un système de dédouanement (hors du port) et de dynamiser la vie socioéconomique dans toutes les villes intérieures du pays. C'est ainsi que toutes ces villes seront reliées directement à la mer. Le dernier facteur concerne la garantie de la stabilité socioéconomique du pays.

Où en sont les travaux de réalisation du port en eaux profondes d'Ennfidha?

Je tiens à signaler que la création du port en eaux profondes à Ennfidha a été décidée définitivement par le gouvernement et que les travaux d'aménagement ont déjà démarré (réalisation des quais et d'une partie de la zone logistique). La première phase de réalisation de ce port s'achèvera en 2023. A noter qu'une société, déjà créée, a lancé des appels d'offres pour l'actualisation des études et la désignation des investissements dans le cadre d'un mégaprojet en PPP (Partenariat public-privé). Je dois signaler enfin qu'en adéquation avec le port en eaux profondes d'Ennfidha, des investissements ont été projetés pour les actuels ports de commerce notamment à Bizerte , Radès, La Goulette, Sousse, Sfax, Gabès et Zarzis.