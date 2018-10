Tunisie: Coupable ou victime ?

Contrairement à ce qu'il avait promis, il n'a même pas fait l'effort et donné l'impression de changer pour changer, c'est très normal qu'il en fait maintenant les frais.

Personne ne lui conteste qu'il est le doyen des entraîneurs tunisiens en termes d'âge et de longévité, le plus titré au niveau des clubs, mais -- il faut le dire -- son discours avec les joueurs et les dirigeants et son message ne passent plus, et il porte de ce fait plus l'habit d'un entraîneur déphasé qui ne fait plus l'unanimité. Avec son sens de la communication très archaïque, il ne sait pas gérer sa relation avec les joueurs, les dirigeants, les supporters et les médias, ce qui est un handicap-clé dans le football moderne. Il n'a pas révolutionné sa méthode de travail avec les joueurs notamment, surtout les joueurs cadres de la sélection qui font régner l'ordre et la discipline dans les vestiaires.

Au lieu d'être un «fabricant de confiance» pour reprendre un terme de l'ex-directeur technique national français Gérard Houllier qui «donne confiance au groupe et qui rassure», il s'est créé des difficultés, voire des problèmes avec les stars, favorisé l'émergence de clans qui ne cohabitent pas ce qui va nuire tôt ou tard à la cohésion et à l'homogénéité du groupe. Au lieu d'être un évacuateur de stress et de frustrations avant le coup d'envoi ou à la mi-temps, il est perçu comme un homme qui attise les rivalités et la division et sème la zizanie, oubliant que la relation avec les joueurs doit être basée sur une qualité essentielle qui est le respect. Au lieu de se sentir libérés, confiants, sereins, les sélectionnés ne cachent pas qu'ils sont étouffés, voire ligotés durant les rassemblements par ce sentiment de non-confiance et la peur de décevoir et d'être à la merci des coups de gueule et des attaques sulfureuses d'un coach imprévisible comme la météo.

Surtout qu'il est loin de les protéger après une mauvaise prestation car n'est pas entraîneur celui qui ne protège pas ses joueurs. Faouzi Benzarti n'est pas, par exemple, un modèle de «classe et de dignité» comme l'a été Marcello Lippi, sélectionneur de l'équipe d'Italie championne du monde en 2006 et sortie dès le premier tour devant la Slovaquie en 2010, qui est sorti des vestiaires sous les applaudissements en déclarant aux joueurs qu'il «assume seul la responsabilité d'un revers et d'un échec aussi cuisants». Faouzi Benzarti peut «parler de déchirure et de trahison» à propos de son limogeage, mais force est de dire que l'atmosphère pesante et pleine de gravité dans les vestiaires des «Aigles de Carthage» qui ont conduit à son départ, c'est lui qui en est responsable en premier lieu. Pas Wadii El Jary qu'il est en train de lyncher sans retenue.