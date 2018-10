Tunisie: Rendre le rêve accessible

Les jeunes de tous les gouvernorats, porteurs de projets artistiques âgés entre 18 et 30 ans, sont appelés à postuler.

Leurs projets doivent être réalisés dans et pour leurs régions. Dream'SChebeb se définit en effet comme ayant «pour objectif essentiel de donner aux jeunes les moyens financiers pour réaliser leurs projets artistiques, créer une dynamique de création dans les régions et villes qui vivent dans un désert culturel et artistique, donner l'espoir et satisfaire le besoin d'accomplissement de soi». Un projet qui se base sur trois volets principaux : le soutien financier de la création, l'accompagnement et l'aboutissement.

Entourée d'une équipe de jeunes, Leïla Toubel mise sur ce projet «né d'un besoin urgent de rendre le rêve accessible et possible, un rêve contre l'amertume du quotidien qui peut conduire à l'irréparable, un rêve haut en couleur», décrit-elle. Dream'SChebeb est son moyen pour semer l'espoir à travers l'art et concrétiser les rêves des jeunes qui sont appelés à créer de l'impact sur leurs communautés.