Tunisie: Un coup dur !

Or, cela n'a pas été fait, et le bureau fédéral réuni samedi 20 octobre après-midi a entérimé cette décision sans donner la moindre explication.

Pourquoi alors toute cette précipitation alors que Benzarti n'a pas encore terminé sa campagne africaine des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 au cours de laquelle il a définitivement assuré la qualification à deux journées de sa fin? Il a fait le plein dans les trois matches qu'il a dirigés bien que la manière ne soit pas tout à fait convaincante, mais personne ne peut nier le mérite de Benzarti de bien gérer le groupe malgré certaines absences de taille pour réussir trois victoires d'affilée. Mais pour quelle raison alors a-t-il été viré? Certains prétendent pour son comportement impulsif avec les joueurs, sur le terrain et dans les vestiaires. Même si cette hypothèse tient debout, c'est son plein droit d'être sévère avec ses joueurs pour les pousser à donner plus à l'entraînement et à faire preuve de plus d'application et de concentration au cours des matches dans la mesure où il est le patron et devrait par la suite assumer ses responsabilités et ses choix au moment de l'évaluation finale.

De plus, Benzarti que tout le monde connaît, a un caractère bien trempé parce que c'est un vrai gagneur et il joue toujours pour la victoire. C'est lui qui a inculqué cette culture de la «gagne» chez le joueur tunisien à travers son passage à l'ESS, l'EST, le CA et au CSS qui forment souvent l'ossature de la sélection... Et puis après avoir passé 90' au bord de la touche quelque peu stressé, Benzarti revient à son état normal... Tous les gens qui l'ont côtoyé confirment son caractère gai et plaisant... Donc si ce ne sont pas ses choix, ses résultats, sa gestion du groupe, que reste-t-il comme prétexte avancé pour justifier son limogeage ? Certains observateurs proches des coulisses de l'EN pensent que la non-convocation de certains tauliers qui faisaient partie du groupe est derrière ce limogeage.

Arrêter l'hégémonie

Benzarti est un technicien cultivé et qui dispose d'une forte personnalité et d'un charisme sans égal qui lui ont valu la réussite et le respect de tout le monde. Pour celui qui ne le connaît pas, c'est le technicien tunisien le plus titré dans l'histoire du football tunisien.