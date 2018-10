Tunisie: «Choqué !»

C'est un homme intègre, gentil, compétent, dévoué et surtout un gagneur. Il fait la part des choses, même s'il s'énerve sur un joueur. Il a un cœur grand comme ça. Ce bureau fédéral a eu tort de faire ça à M. Faouzi Benzarti qui a réalisé une série positive de trois matches sans défaite. Il a aussi mis en exergue l'attaquant du CSS Chaouat et lui a permis de s'illustrer. Je n'ai jamais entendu parler d'un limogeage d'un entraîneur après avoir permis à l'équipe de Tunisie d'assurer sa qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La FTF aurait pu le convoquer pour lui donner des explications. C'est la loi de la jungle.

