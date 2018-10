Tunisie: Que vaut un club ?

Les clubs tunisiens ont la valeur de ce qu'ils possèdent. Mais que possèdent-ils au juste, lorsque les stades appartiennent aux municipalités et que la valeur des joueurs fluctue selon leurs performances, leur compétitivité et leur persévérance?

Le constat est là : le football tunisien, qui ne s'est jamais réconcilié avec l'argent, serait une activité non rentable. Le statut des clubs oscille entre amateurisme et professionnalisme dit «non amateurisme». Les clubs sont considérés par les textes en vigueur comme des associations qui ne doivent pas se faire de l'argent.

Tant que les recettes ne viennent pas essentiellement de l'activité du club, la perspective de croissance n'est pas colossale. Un club qui fait de vraies recettes, et qui gère bien ses charges, peut cependant dégager du profit. Ceux qui suivent une certaine logique d'investissement sont toutefois davantage liés à leurs résultats sportifs.

La Ligue 1 n'a pas réellement le potentiel pour attirer les investisseurs. Leur implication est souvent synonyme de déception. Quand on investit à fonds perdus, on peut forcément parler de dopage financier. Perdre de l'argent de manière récurrente n'est pas sain. Le jour où le pourvoyeur se casse, les acquis du club, ses nouvelles normes et son système risquent d'être sérieusement endommagés. C'est bien le cas du Club Africain après que son ex-président, Slim Riahi, ait placé très haut la barre de la gestion et actionné la pompe.

Les aléas sportifs sont encore trop importants, trop contraignants pour attirer les investisseurs. Et comme dans les affaires on déteste l'incertitude, les clubs en Tunisie restent sous-valorisés parce qu'ils perdent de l'argent. Leur gestion financière s'est puissamment dégradée. Ils dépensent beaucoup plus qu'ils ne gagnent.

En matière de placement, on sait souvent ce que cela coûte, ce que cela génère, mais on ne connaît pas bien ce que cela vaut. Alors, il ne s'agit pas seulement de savoir aujourd'hui ce que vaut un club, mais de déterminer ce que vaut un investissement. Tant qu'un club n'est pas rentable, sa valeur n'est qu'estimation. Un club de football véhicule des valeurs positives et offre une visibilité de premier plan. C'est une marque, une réputation, une base de supporters, une histoire, parfois un mythe. Il mobilise les masses et peut gratifier d'une publicité planétaire. Ici et là, il est perçu comme un levier d'actions prioritaires. Même individuellement où le joueur est devenu capable de secouer le grand monde, et pas seulement du football. Spécimen aux looks particulièrement étudiés, aux silhouettes affûtées, aux coupes de cheveux fantaisistes, chacun s'exprime dans le style qui lui correspond. Mais différemment.

Mais le football et les footballeurs ne sont pas que cela. Ils sont aujourd'hui considérés comme une entreprise de spectacle et relèvent bel et bien du marché des acteurs économiques. Au point de devenir un business plus qu'un sport.

La priorité du football tunisien est de retrouver une compétitivité plus que jamais perdue, réinitialiser un cercle vertueux, trouver des financements aux activités sportives qui dépendent encore et toujours des traditionnelles subventions du ministère de tutelle, des municipalités, des gouvernorats, des dons d'entreprises et d'hommes d'affaires, sécuriser les places au classement Fifa et CAF et diffuser ses images un peu partout..