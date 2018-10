Soudan: Mumtaz rentre après sa participation au Forum International de Bakou

Il convient de noter que le Forum International de Bakou a clôturé sa Session et publié la Déclaration de Bakou, qui appelle à un Travail International Commun en faveur de la Préservation de la Sécurité des Ecosystèmes, du Développement des Ressources Humanitaires et de l'Elargissement du Développement de la Coopération Humanitaire.

La délégation accompagnait la Ministre, Députée et Secrétaire des Femmes au Parti du Congrès National (PCN), le Dr Gamar Habani, Député et Secrétaire Adjointe du Secrétariat des Relations Extérieures du PCN, Samya Sid-Ahmed, Députée et Responsable de la Région d'Asie Occidentale aux Relations Extérieures du PCN, Salah Suwaral-Dahab et la Personnalité du PCN, l'Ing. Tareg Hamza.

Mumtaz a tenu des réunions en marge du Forum avec le Vice-président du Parti au Pouvoir, le Ministre des Affaires Etrangères, le Premier Vice-président du Parlement d'Azerbaïdjan, qui ont abordé les Relations entre le Soudan et Azerbaïdjan et le Développement des Relations de Coopération entre les deux pays.

Copyright © 2018 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.