Soudan: Badryia accueille un Projet de la Fondation des Partenaires Internationaux

Khartoum — Le Dr Badriya Sulaiman, Vice-président de l'Assemblée Nationale, a salué le rôle joué par la Fondation des Partenaires Internationaux pour la Gouvernance dans l'Amélioration des Capacités des Parlementaires afin de les aider à tirer parti des Expériences des Pays Développés dans divers domaines.

Elle s'est réunie Mardi dans son bureau avec Lord Georgy, membre de la Chambre des Lords Britannique et Représentant de la Fondation des Partenaires Internationaux pour la Gouvernance, en présence du Chef de la Commission de la Sécurité et de la Défense de l'Assemblée Nationale et de plusieurs membres du Parlement.

Lord Georgy a présenté un Exposé sur le Projet de la Fondation visant à accroître les Capacités et les Expériences des Députés et à soutenir les Questions, en particulier ceux relatives à la Consolidation de la Paix et à la Coexistence Religieuse, en saluant les Bonnes Pratiques de Coexistence Religieuse au Soudan.