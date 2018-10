Afrique: Le Réseau des femmes africaines dirigeantes (AWLN) se félicite de la nomination Sahle-Work Zewde comme Présidente d'Éthiopie

Suite à l'accession à la présidence de la République Fédérale Démocratique d'Ethiopie de Son excellence Mme Sahle-Work Zewde, le Réseau des Femmes Leaders Africaine ( AWLN) satisfait à plus d'un titre de la nomination de Mme Sahle-Work Zewde à la présidence de la République Fédérale Démocratique d'Ethiopie le jeudi 25 Octobre 2018 a manifesté sa joie qui est une joie de toutes les femmes africaines le 29 Octobre 2018 à Addis Abeba et à New York

Selon Mme Verlaine-Diane Soobroydoo, Conseillère politique sur les femmes, la paix et la sécurité , Personne-ressource "Réseau des femmes africaines dirigeantes" pour la mission d'observation permanente de l'Union africaine aux Nations Unies New York, les Membres du Réseau des Femmes Leaders Africaines (AWLN) ont reçu avec une immense joie et un grand honneur cette nouvelle qui honore la femme africaine, suite à l'élection de S.E. Mme Sahle-Work Zewde, membre pionnière d'AWLN, en tant que Présidente de la République Fédérale Démocratique d'Éthiopie, le jeudi 25 octobre 2018.

Mme la Présidente Sahle-Work Zewde, est ancienne Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies auprès de l'Union Africaine et chef du Bureau des Nations Unies auprès de l'Union Africaine (UNOAU).

Elle était aussi une grande diplomate éthiopienne dotée d'un leadership international considérable. Elle a été élu première Présidente de l'Éthiopie, au côté du nouveau cabinet composé de 50% de femmes ministres et chefs de départements rappelle Mme Verlaine.

Pour ce grand honneur reçu par les femmes tant sur le plan africaine que sur le plan mondial, le Réseau des Femmes Leaders Africaines souhaite saisir cette occasion pour féliciter chaleureusement la Présidente Sahle-Work Zewde, le gouvernement et le peuple éthiopiens pour cet événement marquant et pour cette grande confiance envers les femmes africaines.

Ainsi que pour saluer son engagement à instaurer une paix durable, le développement, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes en Éthiopie, en Afrique et dans le monde affirme Mme Verlaine.

Le continent africain est fier que l'Éthiopie montre la voie en soutenant que l'engagement et le leadership des femmes sont essentiels pour une paix, une stabilité et un développement durables indique Mme la conseillère.

Le Réseau des Femmes Leaders Africaines est prêt à continuer à soutenir et à renforcer le leadership des femmes africaines et est fermement convaincu qu'ensemble, hommes et femmes, nous pouvons construire « L'Afrique que nous voulons », conclut - elle.