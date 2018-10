Madagascar: Sécurité alimentaire et sensibilisation communautaire - Mise en place de Structures locales de Concertation

Le représentant du Catholic Relief Services et de l'Office national de Concertation sur la Décentralisation lors d'un point de presse hier.

Des structures locales de concertation (SLC) ont été mises en place dans le cadre du projet Fararano- un projet de sécurité alimentaire mené par le Catholic Relief Services- pour amplifier les impacts positifs du projet en améliorant la sensibilisation et l'implication de la population.

Ces SLC regroupent des volontaires communautaires et seront implantées au niveau des Collectivités territoriales décentralisées (CTD). C'est la raison pour laquelle le programme pays du CRS et l'Office national de Concertation sur la Décentralisation (ONCD) ont signé hier une convention de collaboration dans les locaux du Fonds de Développement local à Anosy. La collaboration entre les deux entités permettra ainsi de faciliter et d'officialiser l'implication des volontaires communautaires, au niveau des SLC, lesquelles (les SLC) seront conçues, mises en place et opérationnalisées par l'ONCD. Les parties prenantes ont en effet remarqué que la sensibilisation et l'implication des communautés est indispensable pour mener à bien tout projet de sécurité alimentaire. Les SLC qui vont prochainement être mises en place se veulent être un espace de dialogue et comme leur nom l'indique, de concertation et de consultation. Les volontaires communautaires gagneront ainsi en légitimité et en crédibilité vis-à-vis de l'Etat, de plus ils pourront faire entendre leurs voix tout en transmettant également les « doléances » des membres de leur communauté, aux fins de recherche d'une solution commune.

Volontaires et sensibilisation. La sensibilisation de la population permet notamment de la convaincre sur le long terme, venir à bout de sa résistance au changement et enfin, à l'adoption de nouvelles pratiques positives. Joshua Poole, Représentant résident du CRS de rappeler : « Convaincre les populations locales n'est pas évident. Il leur faut des arguments à l'appui, des résultats notamment, pour qu'elles adhèrent au projet. Les structures de volontaires telles que les SLC peuvent convaincre les communautés locales et renforcer leur adhésion. » Pour rappel et/ou information, le projet de sécurité alimentaire Fararano, comprenant également un volet sanitaire et économique a été mis en œuvre depuis 2014 et prendra fin en 2019. Il concerne 3 régions : Atsimo-Andrefana, Vatovavy Fitovinany et Atsinanana. 48 communes et 464 fokontany de ces trois régions concernées ont directement bénéficié des impacts du projet. Soulignons par ailleurs, qu'un atelier a été organisé suite à l'atelier, afin de définir ensemble, les grandes lignes du plan d'action à mener afin de réussir la mise en place des SLC. Tout ceci pour pérenniser les acquis du projet Fararano qui sera clôturé l'année prochaine.

Le projet et les collectivités. A titre informatif, rappelons les réalisations structurelles de Fararano auprès de ses collectivités d'intervention durant ces quatre ans de mise en œuvre. D'abord, le KFF ( Komity Fampandrosoana ny Fokontany ou KFF) qui se charge de la conceptualisation et de la mise en œuvre des plans de développement des fokontany. Puis, le Comité local de Gestion des Risques et Catastrophes ou CLGRC, qui accompagne la population face aux aléas et catastrophes naturelles qui peuvent survenir dans leurs localités. Ensuite, le Comité de Gestion des Ressources naturelles pour la gestion rationnelle et la protection des ressources naturelles. Le projet a également permis l'émergence d'agriculteurs leaders en les aidant à améliorer leurs rendements et leurs manières de travailler. Enfin, Fararano a également consacré un volet à la santé de la mère et de l'enfant, notamment à travers la sensibilisation à une alimentation rationnelle et variée intitulée « Sakafo maroloko ».