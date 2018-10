Madagascar: Tradition du Sud - Bénédictions pour un DG

C'est ce qui se résume, d'après les discours de sa famille qui se sont succédé durant la cérémonie. Du haut de ses 1m80, le DG a cumulé les bonnes paroles remplies de bénédictions des parents et des connaissances de la grande famille Tandroy. Beaucoup ont avoué, qu'en général, les Tandroy se destinent à devenir gardiens ou tireurs de pousse-pousse. Ainsi donc, le patron de la grande société d'extraction d'ilménite de Toliara faisait la fierté de la tribu Tandroy du Sud. Le DG a grandi à Toliara. Il a continué ses études à l'extérieur. Il y revient trente ans après. Jean Bruno voulait montrer à sa grande famille qu'il reste leur fils, frère et ami de toujours. Pour sceller ce lien de famille, il a offert deux zébus aux invités, comptant une centaine, ce Samedi 27 Octobre en la salle des fêtes de Notre Dame de Nazareth à Tsianaloka vers 14h30. Il a déclaré que son geste n'a rien de politique, bien que le moment soit propice. Coïncidence de calendrier ou Jour béni par un astrologue, l'Almanach Malgache inscrit aussi le jour de bénédiction du DG, parmi les jours fastes apportant chance et prospérité. Qu'il en soit ainsi.

