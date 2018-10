Madagascar: Ministre Harimisa Noro Vololona - « Accélération du traitement des dossiers pénaux »

Face aux nombreux défis auxquels fait face l'Administration pénitentiaire, le ministère de la Justice a sollicité et a obtenu une augmentation conséquente de son budget pour l'année 2019. Les juridictions auront une augmentation de 12 à 20 % pour mieux atteindre les objectifs du ratio de 55% de condamnés et de 45 % de prévenus ; afin de désengorger au mieux les établissements pénitentiaires, dont la surpopulation carcérale est un constat partagé par tous. A cet effet, la ministre de Justice a donné des ordres stricts pour une meilleure gestion du budget, et plus particulièrement pour les directions régionales d'administration pénitentiaires en sont surtout les grands bénéficiaires avec une augmentation de près de 100%. Ainsi un effort particulier a été fait pour l'amélioration de la nourriture des détenus avec l'application de la nouvelle diète carcérale qui a déjà produit des effets probants dans les deux maisons centrales pilotes de Toliara et Miarinarivo.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.