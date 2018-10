Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - « Vatsin'ankohonana » au programme

Modernisation. Le candidat Hery Rajaonarimampianina ne reculera devant aucun affront ni perturbation. À Betafo, un groupe d'agitateurs visiblement issu d'un camp politique adverse a pourtant essayé d'empêcher la tenue du meeting. Une tentative vaine puisque le rassemblement s'est déroulé comme prévu sur la place réservée à cet effet. C'est ainsi hors de toute contrainte que, le candidat N°12 a assuré la promotion et la modernisation du secteur agricole, véritable levier de développement de Madagascar : en ce sens, la construction de barrages hydro-agricoles, la distribution de semences, ou encore la formation des agriculteurs et des éleveurs seront poursuivies.

Nouvelles techniques. Ainsi, pour le début de la quatrième semaine, le candidat n°12 s'est rendu dans la région Vakinankaratra, plus précisément à Antanifotsy et Betafo. Dans le district d'Antanifotsy, Hery Rajaonarimampianina a convié la population et lors de son discours, il a cité en particulier le programme « Vatsin'ankohonana » qui vise une redistribution financière à destination de près de 2000 ménages. De plus, la réhabilitation de l'axe routier qui relie Antanifotsy à Antsirabe, celle des

Rétrospective de la troisième semaine de campagne du candidat N°12, à travers ses déplacements dans plusieurs régions du pays, Hery Rajaonarimampianina a voulu démontrer que sa vision de développement concerne tous les territoires de Madagascar, sans exception. Il a insisté sur la nécessité de développer les régions situées en périphérie et surtout les plus éloignées du centre.

