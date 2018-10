Madagascar: Volley-ball - GNBV fête ses titres

Une enveloppe de quatre millions d'Ariary a été offerte à la grande famille de la GNVB par le Secrétaire d'Etat à la Gendarmerie Nationale, le Général de Division, Randriamanalina Jean Christophe en guise de prime pour encourager les efforts des joueurs et joueuses.

Cette année 2018 était l'une des plus belles dans l'histoire du club de la Gendarmerie Nationale Volley-ball (GNVB). Pour honorer ses titres et ses champions, une fête a été organisée par la GNVB, hier, à Betongolo. Au total, 18 titres ont été remportés par le club de la gendarmerie au niveau régional et national. « A Toliara aux Championnats nationaux, les jeunes sont rentrés avec cinq trophées. L'équipe sénior hommes a remporté son septième titre d'affilé, un record pour un club au pays », a déclaré le colonel Hery Rakotomalala, président de la GNVB. Depuis sa création en 2012, le titre n'a pas échappé à l'équipe de la gendarmerie. Lors de la fête d'hier, une enveloppe de quatre millions d'Ariary a été offerte à la grande famille de la GNVB par le Secrétaire d'Etat à la Gendarmerie Nationale, le Général de Division, Randriamanalina Jean Christophe.

Un effort encouragé et félicité par le numéro Un de la gendarmerie qui n'a pas manqué d'adresser un message à l'endroit des sportifs. « C'est un honneur pour la gendarmerie d'avoir des joueurs et des joueuses au sein de l'équipe nationale, mais, lorsqu'on est élève gendarme, il faut respecter les règles », a déclaré le SEG, Randriamanalina Jean Christophe. Dans un mois et demi, la GNVB attaquera la Coupe des Clubs Champions de la zone 7 à domicile. « On attend la confirmation de la fédération sur la date de la tenue de cette compétition zonale », a continué Hery Rakotomalala. Selon les indiscrétions, des bruits courent que la CCCOI ne se déroulera qu'au mois de février.

Pourtant, le mandat de l'actuelle équipe de la FMVB prendra fin en janvier 2019. Si la CCC zone 7 se tiendra au pays, Madagascar peut aligner trois équipes respectivement chez les hommes et les dames. Dans le cadre de la préparation de cette échéance régionale, l'équipe de la GNVB reprendra ses entraînements à partir de demain sous la houlette de Honoré Razafinjatovo.