Ile Maurice: Indice Mo Ibrahim - Maurice premier en Afrique

Voilà de quoi apporter de l'eau au moulin du Premier ministre. Avec un score global de 79,5 points sur 100, Maurice prend la première place de l'indice Mo Ibrahim. C'est ce qui ressort du rapport de la fondation Mo Ibrahim, rendu public hier, lundi 29 octobre. Indice qui regroupe 54 pays.

Un paradoxe, toutefois. Bien que le pays se classe premier en Afrique, la fondation Mo Ibrahim note une détérioration constante de plusieurs indicateurs. Par exemple, en termes de «rule of law», Maurice occupe certes la première place, mais en affichant une baisse de 2,7 %. Au niveau de la «transparence et de l'accountability», le pays se classe troisième, affichant une «détérioration inquiétante» de 4,3 %.

Autre exemple : au niveau de l'indice Sustainable Economic Opportunity, le pays prend la pole position avec 74,8 points sur 100, suivi du Rwanda (71,4) et du Maroc (68,3), respectivement. Pourtant, en termes de «Business Environment», Maurice prend la 2e place (74,4) derrière le Rwanda (83,6 points).

Ce n'est pas tout. «Of the five best performing countries, the largest deteriorations experienced since 2008 are those of Mauritius and Botswana (both -11.7). Both countries moved down -1 rank compared to ten years ago (from 1st to 2nd in the case of Mauritius, from 3rd to 4th in the case of Botswana)», peut-on lire dans le rapport.