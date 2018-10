Algérie: Algérie-Tunisie-Douanes - L'échange de données, meilleur procédé pour lutter contre la contrebande

S'inscrivant dans le cadre de l'échange de coordination entre l'Algérie et la Tunisie, une rencontre technique et de concertation est au programme de la visite de la délégation tunisienne en Algérie avec à l'ordre du jour une série de dossier en rapport avec l'activité douanière qui sera organisée mardi à Annaba, a-t-on fait savoir.

Le DG qui s'est également rendu au poste frontalier tunisien Melloula, où des explications sur le traitement et la prise en charge des voyageurs lui ont été données, a, par ailleurs, indiqué que le poste frontalier d'Oum T'boul sera doté en 2019, d'un scanner fonctionnant au rayons X au même titre que six (6) autres postes frontaliers de l'Est du pays.

- Le directeur général des Douanes algérienne, Farouk Bahamid a mis l'accent, lundi soir depuis le poste frontalier d'Oum T'boul à El Kala dans la wilaya d'El Taref, sur l'importance de l'échange de données entre les Douanes algériennes et tunisienne pour "assurer une meilleure lutte contre la contrebande et le trafic de stupéfiants".

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.