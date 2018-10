Algérie: Sauvegarde de la mémoire nationale - "Un véritable ciment" pour le maintien de l'unité nationale

Pour rappel, cette exposition s'inscrit dans le cadre de l'application du programme spécial à l'anniversaire du 1er Novembre 1954, placé sous le thème "L'Algérie, un message de gloire et Novembre l'étendard de ses principes et valeurs".

L'organisation de cette exposition, qui a vu la participation de l'ensemble des musées régionaux, constitue "un espace ouvert devant le public et vise la commémoration des sacrifices de la génération de Novembre, d'autant que cette manifestation avait consacré des espaces rappelant les VI wilayas historiques dans le but de vulgariser l'information historique auprès des visiteurs", a-t-il soutenu.

- Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a affirmé, lundi à Alger, que la sauvegarde de la mémoire nationale et la fidélité au message des moudjahidine et martyrs constituait "le véritable ciment" pour le maintien de l'unité nationale.

