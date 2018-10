Algérie: Un fonds d'investissements bilatéral pour donner une "nouvelle impulsion" au partenariat algéro-français

Pour ce qui est du capital, il sera abondé à parité par les deux parties en euro et devra être progressif en fonction de l'importance et du nombre de projets à financer.

Le fonds aura vocation à financer essentiellement des partenariats entre entreprises privées dont l'activité est liée à un partenariat algéro-français et visera, en priorité, les PME dans les secteurs porteurs de croissance tels que l'automobile, l'agroalimentaire, la transition énergétique, la mobilité urbaine et le numérique.

Le fonds, dont l'idée de création a été proposée à l'occasion de la visite effectuée, le 6 décembre 2017, à Alger, par le président français Emmanuel Macron, soutient particulièrement la coopération entre les petites et moyennes entreprises algériennes et françaises et permettrait d'accompagner les entrepreneurs algériens investissant en France et les entrepreneurs français en Algérie.

La déclaration d'intention a été signée, rappelle-t-on, par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Lemaire, à l'issue des travaux de la cinquième session du Comité mixte économique franco-algérien (COMEFA).

