Algérie: Guitouni et le SG de l'OPEP satisfaits des efforts conjoints OPEP et non-OPEP

Alger — Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, et le secrétaire général de l'OPEP, Mohammad Sanusi Barkindo, ont exprimé à Alger leur satisfaction quant aux efforts menés conjointement entre les pays OPEP et non OPEP, a indiqué mardi le ministère de l'Energie dans un communiqué.

Cette rencontre entre M. Guitouni et le SG de l'OPEP s'est tenue en marge des travaux du Sommet "Algeria Future Energy" organisé les 29 et 30 octobre à Alger.

Les efforts engagés communément par les pays OPEP et des pays producteurs de pétrole non membres de l'OPEP ont "fortement contribué à la stabilisation et à l'équilibre des marchés pétroliers à moyen et long termes", note la même source.

Dans cet esprit, le ministre de l'Energie et M. Sanusi Barkindo ont soutenu la poursuite du dialogue entre les pays OPEP et non OPEP en faveur d'une stabilité durable du marché pétrolier servant les intérêts des consommateurs, des producteurs et de l'économie mondiale en général.

Ils ont également convenu de poursuivre le dialogue qui avait déjà mené au succès de la réunion d'Alger en septembre 2016 sous l'impulsion du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ajoute le ministère.

Pour rappel, la 10ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l'Accord de réduction de la production pétrolière des pays OPEP et non-OPEP (JMMC), tenue en septembre dernier à Alger, avait réitéré la volonté de ces deux parties à stabiliser le marché du brut dans l'intérêt de l'économie mondiale.

Malgré les incertitudes croissantes concernant les fondamentaux du marché pétrolier, les 25 pays producteurs continuent de chercher un marché pétrolier mondial équilibré et durablement stable.

Ainsi, les ministres des pays OPEP et non OPEP ont été unanimes quant à la nécessité de maintenir le dialogue entre eux et avec les pays consommateurs afin de parvenir à des prix du brut favorables à la fois aux économies des pays producteurs et consommateurs.